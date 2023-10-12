الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح لجعل وقت تناول الطعام لدى الأطفال مريحًا وممتعًا

اليوم العالمي للبصر
اليوم العالمي للبصر

عندما يكبر الأطفال يصعب إطعامهم؛ بسبب عاداتهم الغذائية المتغيرة، ومن الشائع في المنزل، أن تجد أطفالًا يتناولون وجباتهم باستخدام التلفزيون / الكمبيوتر اللوحي / الهواتف المحمولة؛ نظرًا لأن إطعام الأطفال يستغرق وقتًا يصبح من السهل على الآباء إطعامهم من خلال الرسوم المتحركة التي يتم عرضها على الشاشة، وهذا يمكن أن يؤثر على مهمة البصر.

مع نمو الأطفال؛ يجب أن نسمح لهم بخدمة وإطعام أنفسهم، وهذا يساعد على معرفة إشارات الجسم،إن مشاهدة الشاشة أثناء تناول الطعام تجعلهم مشتتين ولن ينتبهوا لنوع الطعام الموجود في الطبق، وقوام الطعام، وكمية الطعام الذي تم استهلاكه، ويلاحظ أيضًا أن هناك زيادة في استهلاك الوجبات السريعة غير الصحية.

وجعل الأطفال يلعبون في الخارج يزيد من شهيتهم ويميلون إلى الطعام المقدم، يمكن للوالدين الاستفادة من ذلك من خلال تقديم خيارات غذائية صحية لهم، تجنب الوجبات السريعة كوجبات خفيفة وقدم الفواكه والحليب المخفوق والعصائر ومزيج المكسرات المحمصة  وغيرها التي لها قيمة غذائية.

النصائح التالية لجعل وقت تناول الطعام مريحًا وممتعًا قدر الإمكان، وهي:

-تقديم الأطعمة الصحية والمقبولة.

-احترام قدرة الطفل، إذا قال الطفل أنه شبعان فلا تجبريه على إفراغ الطعام في الطبق.

-اسمح لهم بالاختيار من بين نوعين أو أكثر من الأطعمة الصحية، امنحهم خيارات صحية.

-لا تتذمر أو ترشو أو تجبر الطفل على تناول الطعام، وتذكري دائمًا أن الأطفال يتعلمون كره الأطعمة التي يجبرون على تناولها.

-إجراء محادثة مناسبة لعمرك مع أطفالك، اسألهم عن كيف كان يومهم وعن أصدقائهم وناقش معهم الموضوعات التي تهمهم.

-خطط لوجبة الغد مع مراعاة مصلحة الطفل الغذائية.

-التخطيط المسبق للطعام قبل يوم واحد، 3 وجبات رئيسية و2 وجبات خفيفة مليئة بالتغذية، مع مراعاة تضمين الحبوب والخضروات الملونة والفواكه الموسمية ومصادر البروتين.

احصل على قدر محدود من وقت للشاشة بعد الوجبة.

اليوم العالمي للبصر عادات غذائية الرسوم المتحركة وقت الشاشة وجبات سريعة

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