الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على تاجر بودر بالجيزة

تاجر
تاجر

ألقت أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة القبض على عاطل متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، بحيازته كمية من مخدر البودر، قبل ترويجها بين عملائه من المتعاطين، بعدة مناطق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت عن تورط عاطل سابق اتهامه في عدد من القضايا، بالاتجار بـ المواد المخدرة، وترويجها بين عملائه في عدة مناطق.

بدأ رجال المباحث في تكثيف التحريات حول المتهم، وفحص تحركاته، والمناطق التي يتردد عليها، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم إعداد كمين له، وتمكنوا من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر البودر، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المخدر.

واجه رجال المباحث المتهم، فاعترف بحيازته بقصد الاتجار، وكشف عن مصدر الحصول عليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة عاطل الاتجار بالمواد المخدرة مخدر البودر النيابة المختصة

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