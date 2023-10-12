نصائح مهمة للسيدات للحفاظ على صحة الجنين في فترة الحمل

تحرص الأمهات في فترة الحمل على الاهتمام بالتغذية خاصة في بدايات الحمل، ويكثر التساؤل عن نصائح مهمة للأمهات في فترة الحمل عبر المحرك “جوجل”، وذلك للحفاظ على صحة الجنين سواء كانت الأم في الشهر الأول أو الأخير من الحمل، لذلك يجب أن تعتني بنفسك خلال هذه الفترة.

نصائح مهمة للأمهات للحفاظ على صحة الجنين

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من السيدات للحصول على نصائح مهمة في فترة الحمل حفاظًا على صحة الجنين في هذه الفترة، تستعرض “الدستور” من خلال التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يجب على كل سيدة حامل الالتزام بها واتباع بعض الإرشادات للحفاظ على صحة الجنين، وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health":

وهناك مجموعة من النصائح يجب أن تلزم بها الأمهات أثناء فترة الحمل للحفاظ على صحة الجنين في بداية تكوينه، وإليكم التفاصيل:

نصائح الأمهات في فترة الحمل

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1 - الاهتمام بالتغذية السليمة للأم من خلال تناول وجبات أصغر حجمًا وأكثر تكرارًا.

2 - لا تنسى أن تتناولي كمية كافية من السوائل للبقاء رطبًا من ضمنها شرب الماء او العصائر الطبيعية.

3 - ممارسة الرياضة يجب الاعتماد عليها في فترة الحمل وذلك من خلال المشي يوميًا، وخاصة بعد الأكل

4 - في فترة الحمل تكون الأم في حالة مزاجية سيئة، لذلك ينصح الابتعاد عن التوتر قدر الإمكان.

5 - تجنبي تناول الأدوية دون استشارة الطبيب

6 - ينصح الأطباء بالاستلقاء على الجانب الأيسر، لأن ذلك قد يزيد من تدفق الدم إلى الجنين.

7 - في فترة الحمل تجنبي التدخين والكحول والكافيين.

8 - إبتعدي عن تناول الأطعمة التي تؤدي إلى الإمساك.

9 - تجنبي السفر لمسافات طويلة خلال الثلث الثاني والثالث من الحمل، خاصة إذا كنتِ تعانين من تسمم الحمل، وتمزق الأغشية المبكر، والولادة المبكرة.

10 - أثناء فترة الحمل يجب ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة التي تسهل عليكي الحركة وتعطيكي الشعور بالراحة.

11 - يجب الأم في هذه الفترة أن تحرص على تناول الفواكه والخضروات الصحية لأنها محملة بالفيتامينات والحديد، وايضًا تناول الحبوب والبقوليات لأنها غنية بالبروتين وتساعد على حمايتك من الأمراض المفاجئة وحمايه طفلك.