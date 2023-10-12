الخميس 12 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القاهرة الإخبارية" تعرض مشاهد حية لقصف زوارق الاحتلال على قطاع غزة

زوارق الاحتلال
زوارق الاحتلال

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" مشاهد حية لقصف زوارق بحرية تابعة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بصواريخ يحمل الواحد منها قرابة طن من المتفجرات.

وأفاد بشير جبر، موفد فضائية "القاهرة الإخبارية" من غزة، اليوم الخميس، بأن زوارق الاحتلال تقصف غزة لليوم السادس على التوالي بصواريخ شديدة الانفجار، يحمل الصاروخ الواحد قرابة طن من المتفجرات والذي يسطيع تدمير منزل مكون من 6 طوابق بشكل كامل وتسويته بالأرض.

إسرائيل تستهدف المنزل الواحد بـ3 أو 4 صواريخ

ولفت إلى أن الاحتلال يستهدف المنزل الواحد بـ3 أو 4 صواريخ، ما يتسبب ذلك في دمار واسع في أحياء غزة ليطال الضرر شارع بأكمله، خاصة أن مباني قطاع غزة متلاصق ببعضها البعض، وعندما يقوم الاحتلال بقصف منزل واحد يتضرر منزلان آخران في محيطه.

الزوراق البحرية للاحتلال الإسرائيلي إسرائيل قطاع غزة زوارق الاحتلال الاحتلال شارع النزهة شمال القطاع

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