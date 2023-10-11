خالد عكاشة: القضية الفلسطينية مركزية بالنسبة لمصر والوطن العربى

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر تبذل جهودها تجاه القضية الفلسطينية على مدار التاريخ والبعض منها عسكري ودبلوماسي وإنساني؛ لأنها تحمل هم الأمن الإقليمي بالكامل، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي قال في خطاب تنصيبه عام 2014، بالتأكيد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمصر والوطن العربي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الثوابت المصرية تركز على حل الدولتين والعودة لحدود عام 1967، وأن تكون القدس عاصمة فلسطين، مؤكدًا أنه من قبل تاريخ 1948، الجيش المصري يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وامتد بعد هذا التاريخ.

مصر حاربت الإرهاب بالإضافة إلى استرجاع الحق الفلسطيني

وتابع، أنه بعد عام 2014 رأينا صفحة جديدة في الأمن الإقليمي، والذي يتعرض لهزة عميقة ومحاربة مصر الإرهاب في كل المنطقة ولكن الانتصار على الإرهاب كان إلى جانبه استرجاع الحق الفلسطيني من خلال الأطر الدولية التي وضعت لفك الانسداد السياسي الذي كان موجودًا في هذا التوقيت.