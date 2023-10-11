"شئون عربية النواب": الاحتلال الإسرائيلى يقوم بجرائم إبادة عرقية فى حق الفلسطينيين

علق النائب، أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال النائب، أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم إبادة عرقية في حق الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف النائب، أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن الدولة الوطنية المصرية واعية تمامًا بدورها في هذا الملف وفي المنطقة العربية، وأنه لن يتم بأي حال من الأحوال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو بزحفه أو بتفريغ القضية الفلسطينية من معناها التاريخي الذي ناضلت من أجله الشعوب العربية.