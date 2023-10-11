طارق رضوان: انتهاكات واضحة للإعلان العالمى لحقوق الإنسان من قِبل إسرائيل فى غزة

علق النائب، طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك انتهاكات واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قِبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أصدرت اليوم بيانًا خاطب الأطراف المعنية المتمثلة في ممثل دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك دول الغرب متمثلة في الولايات المتحدة.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة من أجل تهدئة الأوضاع، ومن أجل دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.