الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الهلال الأحمر الفلسطينى: غزة تتعرض لإبادة جماعية للمدنيين

غزة
غزة

كشف محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ومدير الاسعاف والطوارئ، عن تفاصيل تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "نواجه تحديات في قطاع غزة لا يستوعبها العقل البشري".

وأضاف أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية للمدنيين، موضحًا أن الوضع كارثي في قطاع غزة بسبب قطع إمدادات المياه والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يستهدف المستشفيات وفرق الإسعاف في قطاع غزة، موضحًا أن المستشفيات لا تستوعب سوى 5% من المصابين في قطاع غزة.

الهلال الأحمر الفلسطيني دي ام سي مساء دى ام سى لأراضي الفلسطينية المحتلة

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