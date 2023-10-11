الهلال الأحمر الفلسطينى: غزة تتعرض لإبادة جماعية للمدنيين

كشف محمد أبو مصبح، المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة ومدير الاسعاف والطوارئ، عن تفاصيل تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية شيرين رفعت، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الأربعاء: "نواجه تحديات في قطاع غزة لا يستوعبها العقل البشري".

وأضاف أن قطاع غزة يتعرض لإبادة جماعية للمدنيين، موضحًا أن الوضع كارثي في قطاع غزة بسبب قطع إمدادات المياه والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال الاسرائيلي يستهدف المستشفيات وفرق الإسعاف في قطاع غزة، موضحًا أن المستشفيات لا تستوعب سوى 5% من المصابين في قطاع غزة.