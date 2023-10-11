مواطن: مصر أصبحت أجمل على يد الرئيس السيسي (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.



مواطنين يدعم الرئيس السيسي

وأعلن أحد المواطنين عن دعمه للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.



وأكد أحد المواطنين من محافظة المنوفية، أنه سوف يقوم بدعم وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل استكمال مسيرة النجاح الخاصة به التي بدأها منذ توليه لرئاسة الجمهورية.

وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق نجاحات كبيرة في مشروعات الطرق والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية والثروة الداجنة وتوظيف الشباب وغيرها من النجاحات في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن أهم المشروعات التي استفاد منها هي مشروعات الطرق حيث أنه يأتي للقاهرة في الوقت الحالي من المنوفية في أقل من ساعة بعد أن كان الطريق يستغرق ساعتين وأكثر، وهو ما يجعله يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجولة الانتخابية المقبلة.

إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي



كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات