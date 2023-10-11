الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الشعب المصري كله مع الرئيس السيسي ( فيديو)

مواطن يدعم الرئيس
مواطن يدعم الرئيس

واصلت الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية، مسيرة البناء وتشييد المشروعات القومية الضخمة لخدمة المواطنين، في إطار توجيهات من  الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، حيث قامت الدولة بإنشاء العديد من المشروعات القومية الضخمة التي وفرت للمواطنين الكثير من الخدمات الأساسية.

"الدستور" التقى عددًا من المواطنين للتعليق على حجم الإنجازات التي تحققت في الدولة المصرية على مدار سنوات.

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وقال أحد المواطنين لـ"الدستور" إنه يدعم ويؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيالانتخابات الرئاسية المقبلة بعدما شاهد التطوير العظيم الذي يحصل في ربوع جمهورية مصر، حيث لمست تلك الإصلاحات كافة المجالات التي يعتمد عليها المواطنين بشكل أساسي في حياتهم اليومية، وذكر أن من أهم المشاريع التي استفاد منها المواطنين هو شبكات الطرق والكباري حيث جعلت التنقل سهل جدًا بين المحافظات.

وأضاف أن الرئيس نشر الأمن والأمان في ربوع مصر وذلك ما كان يحتاجه كافة المواطنين خلال الفترة الماضية بعدما شاهدوا الفوضى التي كانت منتشرة على يد الجماعات المخربة، ولذلك يؤيد الرئيس في الانتخابات المقبلة لاستكمال عمليات التطوير والإصلاح.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا حمل رقم 7 لسنة 2023 بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

تضمن القرار في المادة الأولى أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وذلك خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال وفق النموذج المعد لهذا الغرض بداية من يوم الإثنين الموافق 25 سبتمبر، ولا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

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