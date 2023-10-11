مواطنون يدعمون الرئيس السيسي لفترة جديدة: سير على بركة الله واحنا معاك (فيديو)

على مدار سنوات من ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت الدولة المصرية طفرة كبيرة في مختلف المجالات من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات، لمسها المواطن على مدار كل تلك السنوات، وعبروا عن ثقتهم في الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وخلال الأيام القليلة الماضية، لاقت قرارات الرئيس السيسي ترحابًا كبيرًا من قبل المصريين، جعلتهم يطالبون بترشحه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

وأعلن عدد من المواطنين عن دعمهم للرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، خاصة بعد المشروعات الضخمة التي شهدتها الدولة المصرية على مدار السنوات القليلة الماضية التي ساعدت على نمو مصر اقتصاديًا.

ويقول أحد المواطنين، إنه يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة النجاحات التي بدأها منذ توليه رئاسة الجمهورية قائلا: "بقول للرئيس السيسي سير على بركة الله وأحنا معاك وربنا معاك وتحيا مصر".

ومن جانبه أكد أحد المواطنين على دعمه للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: "بدعمه من كل قلبي بدون نقاش .. الرئيس عمل كل حاجة حلوة للبلد وحققلنا الأمن والأمان اللي لولا كنا ضعنا زي باقي الدول".

وأضاف أن الرئيس السيسي حافظ على كرامة المواطن المصري وصنع مكانة كبيرة للدولة المصرية من بين باقي الدول العربية والأجنبية، مشيدا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة والتي تضم أعلى برج.



إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.