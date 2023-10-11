الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحزب العربى للعدل والمساواة يثمن جهود الرئيس السيسى فى تهدئة الأوضاع بالمنطقة

الحزب العربي للعدل
الحزب العربي للعدل والمساواة

أعلن الحزب العربي للعدل والمساواة، عن تقديره للجهود المتواصلة التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في سبيل التهدئة وحقن الدماء في المنطقة، والتي تراق دون وجه حق، كما يؤكد الحزب تضامنه الكامل مع كل ما يؤخذ من قرارات تضمن سلامة البلاد وتحفظ الأمن القومي للدولة المصرية.

وقال الدكتور عصام محمد عبدالقادر عضو اللجنة العليا بالحزب، فى بيان، إن القيادة السياسية تبذل جهودًا حثيثة تستهدف استقرار المنطقة وتؤدي لضمانة توافر الأمن القومي الذي صرح به الرئيس حيث لا تفريط ولا تهاون في هذا الشأن، ومن ثم نؤكد اصطفاف القوى السياسية والشعبية خلف القيادة السيادة الجسورة في الحفاظ على مقدرات وأمن البلاد مهما كلف من ثمن.

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وذكر الدكتور عصام محمد عبدالقادر أن الدولة المصرية العظيمة في ظل قيادة سياسية لها إنجازات أبهرت العالم، وواجهت العديد من التحديات التي تستهدف النيل منها، وخاصة من جماعات الظلام التي تسعى دومًا لإشعال الفتن ونشر الشائعات الكاذبة التي تبغي دخول الدولة ومؤسساتها في نفق مظلم، وهذا ما يشير إليه الوضع القائم في المنطقة.

وأشار الدكتور عصام محمد عبدالقادر إلى أن ما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، من حلول بشأن القضية الفلسطينية منذ توليه مسئولية البلاد تعد الأفضل على الساحة؛ فما يمتلكه سيادته من رؤية ثاقبة لا يستطيع كائن من كان أن يزايد عليها؛ فذلك يحقق الأمن والاستقرار والسلامة لجميع الأطراف.

وأكد الدكتور عصام محمد عبدالقادر أن ثقة الشعب بكافة أطيافه في قيادته السياسية وقواته المسلحة لا حدود لها؛ فالتزام الدولة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، يشير إلى أن الدولة المصرية تحمل رسالة السلام للعالم بأسره، وفي ذات الوقت لديها المقومات لتزود عن مقدراتها وتحمي أمنها دون تفريط.

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