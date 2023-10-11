رئيس "حقوق إنسان النواب": هناك ازدواجية فى معايير التعامل مع القضية الفلسطينية

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الغرب دائمًا يستخدمون ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط على الدول، مؤكدًا أن هناك ازدواجية في المعايير فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأضاف رضوان في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "حينما نتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الروسية الأوكرانية نرى العالم وتحديدًا أوروبا والولايات المتحدة تتكالب وتتصارع على تقديم الدعم والمعونة لأوكرانيا، في حين أن ما يحدث من إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني منذ 1948 وحتى الآن أقصى شيء ممكن أن نراه هو الشجب والإدانة فقط".

طارق رضوان: القضية الفلسطينية قضية كل عربي مسلم ومسيحي

وأكد أن الغرب لا يقدمون أي استفادة للمواطن الفلسطيني والقضية الفلسطينية والنتيجة دائمًا صفرية، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية الشعب الفلسطيني فقط ولكن قضية كل عربي مسلم ومسيحي في الأراضي العربية.

وأشار إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة من أجل تهدئة الأوضاع، موضحًا أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أصدرت اليوم بيانًا خاطب الأطراف المعنية المتمثلة في ممثل دول الاتحاد الأوروبي وكذلك دول الغرب متمثلة في الولايات المتحدة.