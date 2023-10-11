محمد شردى: مصر شايلة القضية الفلسطينية منذ 1948 على أكتافها

قال الإعلامي محمد شردي إن حل القضية الفلسطينية سيأخذ وقتًا طويلًا جدًا، مشيرًا إلى أن الآلة الإعلامية الغربية الإسرائيلية المتحركة ترسم صورة ذهنية خاطئة عن الفلسطينيين والقضية الفلسطينية.

وأضاف شردي خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "هذه الآلة الإعلامية بوجهين حينما تنظر إلى الوضع في أوكرانيا ويعاملون الضحايا أفضل معاملة في العالم، بينما يعاملون الفلسطينيين أسوأ معاملة ويعتبرونهم إرهابيين".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت عمارات سكنية وقتلت أسرًا وقالت إن هذا انتقام من حماس، متابعًا: "إسرائيل تفاخرت بذلك والعالم يؤيدها".

شردي: مصر العنصر الأساسي في التهدئة بين فلسطين وإسرائيل

وتابع: "لا أحد يوافق إطلاقًا على قتل المدنيين"، مؤكدًا أن العنصر الأساسي في هذه المعادلة لمحاولة التهدئة هي مصر، مضيفًا: "مع احترامي لكل الدول العربية لكن مصر هي اللي شايلة الشيلة دي من عام 1948".

وواصل: "الناس بدأت تنظر للهجمات التي حدثت ونسيت التحذيرات المصرية"، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل زياراته كان يذكر القضية الفلسطينية والتأكيد دائمًا على الحل السلمي.