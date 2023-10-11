محمد شردى يُحيى قناة "القاهرة الإخبارية" لتغطيتها المتميزة للأوضاع فى غزة

قدّم الإعلامي محمد شردي التحية لقناة القاهرة الإخبارية على تغيطتها المتميز لما يحدث في غزة.

وقال شردي خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "أقدم التحية لزملائي في قناة القاهرة الإخبارية وأشكرهم على المتابعات، وعرض الخبر في نفس توقيته والحيادية".

وأكد أن القاهرة الإخبارية القناة الوحيدة التي تنقل من داخل غزة رغم التهديدات التي يتعرض لها مراسلو القناة.

وأضاف أن العالم يتناسى القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يشير دائمًا إلى أن القضية الفلسطينية من أوائل القضايا التي يجب النظر إليها، لأنها من الممكن أن تفجر الأوضاع في الشرق الأوسط.

محمد شردي: الرئيس السيسي دائمًا يؤكد ضرورة الحل السلمي للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الرئيس السيسي دائمًا يؤكد ضرورة الحل السلمي للقضية عن طريق حل الدولتين على حدود عام 1967 وأن يحصل الشعب الفلسطيني على حقه في إقامة دولته المستقلة.

وتابع: "إسرائيل تقتل الفلسطينيين وتقول إن حماس السبب" متسائلًا: "من جعل حماس تتحول إلى هذه القوة؟، إسرائيل هي التي حولتهم إلى أبطال يدافعون عن أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد شردي أنه لو إسرائيل التزمت بحل الدولتين والقوانين الدولية والاتفاقيات الدولية حماس لن تكون موجودة ولن يحدث كل ذلك، متابعًا: "الذي أدى إلى هذا التطور الذي حذرت منه كل الجهات المختلفة هي تصرفات إسرائيل".