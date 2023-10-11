عن أحداث غزة.. إنجى أنور: عار أننا ننسب مفهوم حقوق الإنسان للغرب

علقت الإعلامية إنجي أنور، علي تصاعد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في قطاع غزة.

وقالت خلال تقديم برنامجها "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك علاقة ملتبسة بين المفاهيم والعلاقات الإنسانية عند الدول الغربية.

وأضافت: "الغرب يتعامل مع بعض المصطلحات على أنه صاحب براءة اختراعها ومحتكرها الأول والأخير، لكن في الواقع، أول من استعمل هذه المفاهيم لأهداف خبيثة هو الغرب، ليهدم أي علاقة بالمفاهيم من قريب أو بعيد، بعض الناس تربط حقوق الإنسان والغرب".

وأشارت إلى أن حقوق الإنسان مكون أساسي من الديانات السماوية، ومنصوص عليه في الكتب المقدسة وفي الحضارات المصرية القديمة قبل أن يعرف العالم معنى الدول، متابعة: "عار علينا أننا ننسب مفهوم حقوق الإنسان للغرب".

وأكد أن الغرب هو حامل صكوك الغفران وهو نفسه المستعمر الأبيض الذي عمل حرب إبادة ضد الهنود الحمر، وتاريخه كله خراب ودمار وعار من فيتنام من العراق للسودان.