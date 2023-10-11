أول مصرية تتولى منصب عمدة بأمريكا: الحياة هنا روتينية لكن فى مصر غير مملة

قالت ماري ألكسندر، عمدة مدينة "بولينج بروك" الأمريكية، أول مصرية تتولى منصب عمدة في أمريكا، إنها كانت تقضي السنة الدراسية في أمريكا، وتأتي إلى مصر في الإجازة الصيفية، وعندما جاءت إليها فرصة الالتحاق بالجامعة الأمريكية في مصر لم تتردد أبدًا لأنها كانت تريد أن تعيش الحياة المصرية.

وأضافت ماري ألكسندر خلال لقائها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني، وهبة الأباصيري، عبر فضائية cbc: "عندما أسافر إلى أمريكا، افتقد الناس والدم المصري، الحياة في أمريكا روتينية جدًا في حين أن الحياة في مصر غير مملة".

وأوضحت أن وصولها لمنصب عمدة في أمريكا لم يكن هدف لها أبدًا، لكن المهم بالنسبة لها هو كيفية ظهورها في المجتمع، ونصبح جزءًا من المجتمع الأمريكي، معقبة: "عشان لما الناس تسألني أنت من أين، أقول لهم بكل فخر إني مصرية، مينفعش أكون مصرية وواخدة جنب".

صفات تأهيلها لمنصب العمدة

وأشارت إلى أن تقديمها للكثير من الخدمات في المنطقة التي تعيش فيها، بالإضافة إلى دراستها وتفوقها، لافتة إلى أنه لم يكن هناك دراسة معينة تؤهلها لأن تكون عمدة في أمريكا، لكن المهم هي الشعبية، وأن تشعر الناس بأنك حقيقية.