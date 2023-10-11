النمنم: حرب أكتوبر أول انتصار قوى للجيش المصرى منذ عهد محمد على

خصص برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، حلقة اليوم للاحتفال بمرور 50 عامًا على نصر أكتوبر المجيد.

وقال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن حرب أكتوبر أول انتصار قوي للجيش المصري منذ عهد محمد علي.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير"، أن حرب أكتوبر مصر قدمت عملًا عسكريًا عظيمًا بكافة المقاييس، موضحًا أن مصر دخلت حرب أكتوبر بأسلحة قديمة تعمل منذ الخمسينيات، بسبب رفض الاتحاد السوفيتي إعطاء مصر أسلحة هجومية في هذه الفترة.

وأشار إلى العبقرية المصرية التي حولت تلك الأسلحة لأسلحة هجومية قادرة على هزيمة الجيش الذي يزعم أنه لا يُقهر، موضحًا أن الشعب المصري كان متماسكًا وقت الحرب وهو ما ساعد الدولة كثيرًا.