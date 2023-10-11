الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء أيمن حب الدين لـ"الشاهد": طبقنا مع العدو الإسرائيلى تجربة المقاومة الفيتنامية ضد الأمريكان

اللواء أيمن حب الدين
اللواء أيمن حب الدين

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إنه كان من المفترض أن ينتهي الجنود المصريين من حائط الصواريخ في يوم 23 أبريل 1970 لكن تأجيله لعدم جاهزيتهم لذلك، ومن ثم تم البدء بالعمل بأسلوب فيتنام وهو الكمائن.

وأضاف اللواء أين محب الدين، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن هناك قادة مصريين سافروا إلى فيتنام لمعرفة تجربة المقاومة ضد الأمريكان، لافتا إلى أن فيتنام كانت تحارب في الغابات لكننا كنا نحارب في الصحراء وهناك فرق كبير في تطبيق تجربة الغابات على الصحراء، ومن ثم قمنا بعد ذلك بعمل كمائن، وكان أول كمين طلع وراء مدينة الإسماعيلية، وكان يوجد اشتباكات بالمدفعية، فقد كانت إسرائيل تضرب ونحن نضرب أيضًا، ولضرب المدفعية لابد من وضع نقطة مراقبة تصحح ضرب المدفعية، فطلعت طائرة إسرائيلية هليكوبتر لتصحيح ضرب المدفعية، فطلع الكمين أسقطها، وكان هذا أول كمين يتم عمله، كما كانت إسرائيل في يوم الجمعة تطلع طائرة استطلاع عل ارتفاع 12 كيلومتر لاستطلاع الجبهة كلها، فطلع لها الكمين الثاني في يوم 24 مايو 1970 وضربها فسقطت، أما الكمين الثالث كانت إسرائيل قد طورت نفسها خلاله. 

برنامج الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

اللواء أيمن حب الدين برنامج الشاهد حرب اكتوبر نصر أكتوبر 50 سنة انتصار أكتوبر

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