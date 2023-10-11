وزير الخارجية الفلسطينى: نتعرض إلى إبادة كاملة وسط صمت المجتمع الدولى

قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، خلال الاجتماع الوزاري الطارئ لجامعة الدول العربية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حذر مرارًا من نتائج استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

كما كشف عن تعرض بلاده إلى الإبادة بأسلحة الدمار الشامل، قائلًا: "نتعرض لأسوأ أزمة إنسانية بتدمير البنية التحتية من مياه وقطع الكهرباء، وهدم المنازل، بهدف إعادة والعودة بقطاع غزة إلى سنوات قديمة".

ودعا إلى ضرورة التدخل لوقف الإبادة للشعب الفلسطيني، وإجباره على التهجير عن أراضيه لصالح مخطط إسرائيل.

كما طالب بوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبًا العالم الدولي بالتوقف عن الصمت عما يتعرض إليه قطاع غزة، بالإضافة إلى المطالبة بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

الجامعة العربية تتضامن مع غزة

أعلن الأمين العام عن تضامن الجامعة مع سكان غزة من المدنيين، مؤكدًا إدانة ما يتعرضون له من ترويع.

كما قال:" إننا ندين كل ترويع للمدنيين من كافة الأطراف، حيث إن ترويع المدنيين ليس وسيلة لتحقيق غاية الاستقلال".

وشدد على أن هناك احتمالًا كبيرًا لانفلات الأمور في المنطقة، على خلفية العنف في غزة، قائلًا:" القصف الإسرائيلي سيدخلنا في مزيد من العنف".

كما دعا لوقف فوري لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل، مردفًا:" نتطلع إلى مستقبل به سلام وأمان لكل من الأجيال القادمة في دولتي فلسطين وإسرائيل".

كلمة المغرب بالجامعة العربية

وكان افتتح وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة، الاجتماع الطارئ لجامعة الدول العربية، بخصوص العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا ضرورة توفير الحماية الكاملة للمدنيين في غزة.

كما ‏طالب بتدخل دولي فاعل لحل الأزمة ووقف المواجهات وإنهاء الهجوم على غزة، لافتًا أن المساس بالوضع التاريخي للقدس يقوض عمليات السلام.

كما دعا لضرورة توفير الاحتياجات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.