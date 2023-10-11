الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

بمناسبة حصولها على جائزة الصحافة العربية..

رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يشارك فى احتفالية خاصة بـ"الأهرام العربى"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك المهندس عبدالصادق الشوربجي - رئيس الهيئة الوطنية للصحافة - في احتفال نظمته مجلة "الأهرام العربي" بمناسبة حصولها على جائزة الصحافة العربية، في دورتها الثالثة  والعشرين هذا العام، والتي يقدمها منتدى الإعلام العربي بدبي.

حضر الاحتفالية عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، وجمال الكشكي، رئيس تحرير "الأهرام العربي" المجلة التي نشرت الموضوع الفائز بالجائزة فئة الصحافة السياسية، عن موضوع للزميل أحمد دياب، عنوانه "الحرب الروسية - الأوكرانية ليست أولاها.. حروب الغرب الطويلة وصعود الشرق حول الصين".

وعبر المهندس عبدالصادق الشوربجي عن سعادته بتتويج "الأهرام العربي" للمرة الرابعة على التوالي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن ذلك يعبر عن الخطوات الواسعة، التي قطعتها المؤسسات الصحفية القومية، نحو التطوير والأداء المهني الرفيع، في ظل التحديات التي تواجهها الصحافة المكتوبة.

وأعلن الشوربجي عن مكافأة خاصة تقدمها الهيئة للزميل أحمد دياب، مثمنًا الجهود التي تبذلها "الأهرام العربي"، والتي أسفرت عن فوز المجلة بعدة جوائز، في حين أكد عبدالمحسن سلامة أن جائزة الصحافة العربية تمتلك من النزاهة والمصداقية، ما يجعلها مؤشرًا على الأداء الرصين، والجدية المطلوبة في كل المطبوعات القومية، موضحًا أن المؤسسة تسير على الطريق الصحيح.

وأشاد جمال الكشكي - رئيس تحرير "الأهرام العربي" بالتطوير الذي تشهده الصحافة القومية، في الفترة الأخيرة، وهو ما تجسد في حصول "الأهرام العربي" على جائزة الصحافة العربية للعام الرابع على التوالي، متمنيًا لجميع الإصدارات الصحفية المزيد من النجاح.

الأهرام العربي عبدالصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة جائزة الصحافة العربية منتدى الإعلام العربي

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