الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شكرى: نسعى لزيادة الاستثمارات والشركات الإيطالية العاملة فى مصر

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري وزير الخارجية المصري، إن إيطاليا هي الشريك الأول لمصر ضمن دول الاتحاد الأوروبي والرابع على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن 20% من الصادرات المصرية توجه نحو إيطاليا.

وأضاف وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيطالي والذي نقلته قناة "إكسترا نيوز" أن عدد الشركات الإيطالية العاملة في مصر أمر مهم جدًا بالنسبة لجهود مصر التنموية.

وزير الخارجية: هناك إرادة قوية من الجانبين المصري والإيطالي لتوسيع التعاون

وأكد أن هناك إرادة قوية من الجانبين المصري والإيطالي لتوسيع التعاون فيما يتعلق بالنواحي الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات والشركات الإيطالية العاملة في مصر بما يعود بالنفع على البلدين.

كما أشار وزير الخارجية المصري إلى العلاقة الثقافية العميقة التي تربط بين البلدين؛ نظرًا للحضارتين القديمتين فضلًا عن الامتزاج بين الشعبين عبر السنوات الماضية.

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