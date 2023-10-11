وزيرة البيئة تجري زيارة مفاجئة لفرع شؤون القطاع بالإسكندرية

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، زيارة مفاجئة للفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية، للاطمئنان على سير العمل وانتظامه بالفرع، وذلك على هامش مشاركتها فى مراسم اصطفاف معدات إدارة المخلفات لشركة نهضة مصر بالإسكندرية، التى شهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعقدت اجتماعًا مع مسؤولى الفرع والباحثين والعاملين به، حيث وجهت بضرورة تكثيف الفرع للحملات التفتيشية على المصانع وإحكام الرقابة والسيطرة على كافة مصادر التلوث للحفاظ على البيئة وجودة الهواء.

وزيرة البيئة: ملف إدارة المخلفات على رأس أولويات الحكومة وبمتابعة مستمرة من القيادة السياسية

وعقب زيارتها للفرع، شاركت وزيرة البيئة في مراسم اصطفاف المعدات وسيارات شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، والتي شهدها رئيس مجلس الوزراء ضمن زيارته لمحافظة الإسكندرية، وبحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والتى تضمنت عرض نماذج من المعدات والسيارات الحديثة التي تم ضمها مؤخرا للعمل بالمحافظة وعرض الخدمات المختلفة التي تقوم بها الشركة.

وأكدت وزيرة البيئة زيادة حجم معدات شركة نهضة مصر المسئولة عن عملية ادارة المخلفات بمحافظة الإسكندرية، لتصل إلى ما يقرب من 800 معدة وسيارة، للمساهمة في رفع فاعلية منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة التي تعد من أهم المحافظات الساحلية المصرية، في إطار جهود الحكومة لتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق فرق ملحوظ في مستوى النظافة يلمسه المواطن.

وأوضحت وزيرة البيئة أن حضور رئيس الوزراء لمراسم الاصطفاف، يعكس مدى اهتمام الحكومة بملف إدارة المخلفات، والتأكد من جودة خدمات إدارة المخلفات، سواء الجمع السكنى والتجاري، والكنس الآلي واليدوي للشوارع، وغسيل الشوارع والميادين والكباري والأنفاق، ورفع مستوى النظافة بشكل عام.

ولفتت وزيرة البيئة إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية، لاعداد وتنفيذ المنظومة الجديدة لادارة المخلفات، والتي تقوم على ٣ محاور وهي تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، وعقود التشغيل، والشق التنظيمي والمؤسسي والتشريعي، حيث تتولى وزارة البيئة الدور التخطيطي والتنظيمي والرقابي في المنظومة، وقامت باعداد ٢٧ مخطط لتنفيذ المنظومة في كافة المحافظات، ومتابعة تنفيذ البنية التحتية واعداد عقود التشغيل، واعداد واصدار أول قانون لادارة المخلفات بأنواعها في مصر ولائحته التنفيذية، والقيام بأنشطة بناء القدرات وجذب الاستثمارات من القطاع الخاص واشراك القطاع غير الرسمي والمجتمع المدني.

وأشادت وزيرة البيئة بجهود شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة في رفع كفاءتها لتوفير بالخدمات والمنتجات البيئية المتكاملة والمتنوعة ذات الجودة العالية والتكنولوجيا المتطورة، للحفاظ على بيئة آمنة ومستدامه خالية من الملوثات، وتعظيم الاستفادة من المخلفات بأنواعها، ومعالجتها لتحويلها إلى بدائل للطاقة أو التخلص من المرفوض منها بالطرق الآمنة بالمدفن الصحي بمدينة الحمام، حيث أنفقت الشركة 280 مليون جنيه في العام الأخير على شراء معدات وسيارات جديدة من أجل تقديم خدمة متميزة بمحافظة الاسكندرية، ويبلغ عدد العاملين بالشركة 8000 عامل، وتقوم الشركة برفع والتعامل مع 5000 طن من مخلفات بمحافظة الإسكندرية بشكل يومي، وتزداد حتى تصل إلى 6000 طن في الأعياد والمواسم.