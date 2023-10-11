الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

العمل: ندوات توعية عن مجال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل أن مديرية العمل بمحافظة مطروح نظمت من خلال إدارة السلامة والصحة المهنية ندوات في مجال السلامة والصحة المهنية بالمنشآت التعليمية على مستوى المحافظة، مع تقييم للمنشأة أثناء الزيارة  في إطار خطة المديرية لنشر التوعية والمرور على عدد من المنشآت التعليمية ( الحكومية – غير الحكومية )  لنشر مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وتحت اشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة ( الإدارة العامة لتأمين بيئة العمل ) وحرصها على ضرورة زيادة الوعي والتثقيف في مجال السلامة والصحة المهنية وحرصًا من الوزارة على سلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية، ياتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين فى مختلف المنشآت للحفاظ على الارواح والممتلكات والمترددين وتوفير مناخ عمل آمن..

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مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية في المنشآت

واوضح عاطف درويش مدير مديرية العمل بمطروح، جرى خلال الندوات مراجعة جميع الإجراءات الاحترازية في المنشآت حفاظًا على سلامة وصحة الطلاب والعاملين والمترددين، وكذلك الاطمئنان على تطبيق اشتراطات واساليب السلامة والصحة المهنية ومرجعتها داخل المنشآت مع المسؤولىن، ومؤكدًا إستمرار التوعية والتثقيف وفق خطة موضوعة مسبقًا داخل كافة المنشآت فى مختلف قطاعات العمل داخل المحافظة، بما يوفر بيئة عمل آمنة يزيد من الانتاجية ويتم الوقاية خلاله من جميع مخاطر العمل..

وجه حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، في لقائه بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع مديري مديريات العمل في المحافظات "27 محافظة"، بتكثيف جهودهم، وسرعة تنفيذ كافة المَهام الخاصة بخدمة المواطن، ومنها الاستمرار في الجولات،و تنظيم مُلتقيات التوظيف تنسيقًا مع القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب، والتأكد من مصداقيتها، واستمراريتها بكل الطرق القانونية،والإستمرار في سياسة حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل،حيث تم حصر  70 % من المنشآت،التي يبلغ عددها 24 ألف و69 منشأة في جميع المحافظات،وذلك منذ يناير 2023 وحتى الآن.. وكذلك توجيهات الوزير للمديريات  بالاستمرار في حصر وتسجيل عمالة غير منتظمة جديدة في مواقع العمل، للتوسع في قاعدة بياناتها،وتقديم خدمات إجتماعية وصحية لها،موضحا أن العمل مستمر على قدم وساق لسرعة "رقمنة" هذا الملف.

وزارة العمل مجال السلامة والصحة مطروح المنشآت التعليمية الإدارة المركزية للسلامة

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