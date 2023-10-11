النيابة تأمر ضبط وإحضار هاربين استولوا على 5 ملايين جنيه من مالك شركة مقاولات

أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم الأربعاء، ضبط وإحضار متهمين هاربين متورطين مع آخرين في انتحال صفة مباحث للاستيلاء على 5 ملايين جنيه من مالك شركة مقاولات، أثناء خروجه من أحد البنوك.



كان تبلغ لقسم شرطة المعادى شكوى أمام فرع أحد البنوك بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم التقابل مع مالك شركة مقاولات، وفنى كاميرات، وكهربائى - مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام "موظفين بالشركة ملك الأول" وقرر الأول بقيامه بتسليم الثانى والثالث مبلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه لإيداعه بالبنك محل البلاغ ولدى قيامهما بالتوجه لإيداع المبلغ قام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية" بانتحال صفة رجال شرطة.

واصطحابهما والمبلغ المالى داخل السيارة لإحدى المناطق أعلى الطريق الدائرى والاستيلاء على المبلغ المالى وهواتفهم المحمولة وقاموا بتركهما ولاذوا بالفرار، وأيد الثانى والثالث ما جاء بأقواله.



بإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص لاثنين منهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 متهمين، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - 2 سلاح أبيض "مطواة" - سيارة ملاكى ملك أحدهم والمُستخدمة فـى ارتكاب الواقعة.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بتحريض من أحد المتهمين الهاربين عقب علمه من أحد المجنى عليهم "تربطه به صلة قرابة" بأنهم فى سبيل إيداعهم المبلغ المالى بأحد البنوك وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأضافوا بأن باقى المبلغ المُستولى عليه بحوزة المتهمين الهاربين باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المتهمين واتهموهما بارتكاب الواقعة.