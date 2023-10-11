ضبط أدوية مجهولة المصدر في حملات رقابية بالشرقية

كلَّف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة ومحال الجزارة وبقالي التموين للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمتابعة الدورية لأسعار السلع والتأكد من توافرها وجودتها حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قامت حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة من إدارة تموين أبوكبير بالاشتراك مع مفتشى الصيادلة بهيئة الدواء المصرية فرع الشرقية وأسفرت الحملة عن ضبط إحدى الصيدليات غير المرخصة بإحدى القرى التابعة للوحدة المحلية أولاد موسى بأبوكبير وتم التحفظ على ١٩٨صنف أدوية بشرية دون فواتير وتم تشميع الصيدلية لممارستها العمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة تحت رقم ١٨٠٠٥ جنح ابوكبير واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

حملة تفتيشية بالعاشر من رمضان

وفى سياق متصل، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية حملة تفتيشية برئاسة محمود أحمد عبد الرحمن، بالمرور على الأنشطة التجارية والتموينية، أسفرت عن تحرير المحضر رقم "٩٩١" ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود خامات مجهولة المصدر، وجرى التحفظ على ١٠٠ شيكارة حليب بودرة تزن 2 طن، مجهول المصدر "بدون فواتير دالة على مصدرها" على ذمة المحضر.

كما جرى تحرير محضرين ضد أصحاب أنشطة تجارية لعدم وجود شهادة صحية للعاملين في مجال الأغذية، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار طبقًا للتعليمات

من جهتها، أكدت فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الأغذية والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.