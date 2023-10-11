الأربعاء 11 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الروم الأرثوذكس يحيون ذكري تكريس كنيسة الفائقة القداسة في مصر الجديدة

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، إن كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر تحتفل بذكرى تكريس كنيسة الفائقة القداسة والدة الإله في مصر الجديدة بالقاهرة.

قصة تأسيس الكنيسة

ففي يوم 11 أكتوبر من عام 1916 تم تكريس كنيسة الفائقة القداسة والدة الإله في مصر الجديدة وإقامة أول قداس إلهي فيها، وكان ذلك في ذكرى لجوء الطفل الإلهي يسوع المسيح مع أمه مريم العذراء ويوسف الخطيب إلى مصر.

وكرس الكنيسة وترأس القداس الإلهي بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا البابا والبطريرك فوتيوس (1900 – 1926)، بمشاركة المطران نكتاريوس متروبوليت ممفيس وتوابعها ولفيف من الآباء الكهنة.

وأوضح انه يُلاحظ على الأيقونستاس (حامل الأيقونات للباب الملوكي) عن يمين العذراء مريم توجد أيقونة لجوء العائلة المقدسة إلى مصر.

قد تكون صورة ‏شخص واحد‏

واختتم قائلا انه في كل قداس إلهي ترتل  الكنيسة الطروبارية التالية (باللحن الثاني):"يا يوسف، بَشِّر داود جدّ الإله بالعجائب. فقد رأيتَ العذراء حامِلًا، ومَجّدتَ مع الرّعاة وسَجَدتَ مع المجوس، وبالملاك أوحِيَ إليكَ. فابتهل إلى المسيح الإله في خلاص نفوسنا".

لا يتوفر وصف للصورة.

من جهة أخرى، تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس بذكرى القديس الشهيد ثيودوروس قائد الجيش وأحد قديسي القرن الرابع، وهو شفيع البابا ثيودروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس.
وقال الأنبا نيقولا أنطونيو ان الإسم ثيوذوروس هو إسم يوناني يعني هدية من الله أو هدية الله، فهو يتألّف من كلمتين ثيؤس أي الله وذورون التي تعني هديّة، وحاز على تقدير الامبراطور ليسينيوس حوالي العام 320م، وعينه قائدًا وحاكمًا لمدينة هرقلية، وهو كان كان مسيحيًا وجاهر بمسيحيته، اجتذب أكثر المدينة إلى الإيمان الحقيقي.
دعا القدّيس الإمبراطور إلى هرقلية، أوهمه أنه عازم في الغد على تقديم الإكرام للآلهة، استعار آصنام الذهب والفضة بحجة التبرك منها ليلًا، حطمها ووزعها على المحتاجين، وصل الخبر إلى الإمبراطور، فقبض على ثيودوروس وعرّضه للضرب المبرح والسلخ ولدع المشاعل، ألقاه في السجن سبعة أيام دون طعام، صَلَبَه، بعد ذلك، خارج المدينة، مزّق الجند أحشائه، وكتب تفاصيل استشهاده خادمه المدعو فاروس، بعد استشهاد القدّيس ثيودوروس بقليل، جرى، بناءً على طلبه، نقل رفاته من هيراقلية إلى أوخاييطا حيث أُودع المنزل العائلي، وبها فاضت عجائب عدّة حتّى أخذت أوخاييطا اسم "ثيودوروبوليس"، أي مدينة ثيودوروس.
أما رفات القدّيس ثيودوروس اليوم، فهي موزّعة على عدد كبير من الكنائس والأديرة، هنا وثمّة، في بلاد اليونان وفلسطين وقبرص وجبل آثوس وكريت ومصر والعراق ولبنان.

نيقولا انطونيو متحدث الكنيسة الروم الارثوذكس كنيسة الفائقة القداسة مصر الجديدة

مواد متعلقة

بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية يدعون إلى السلام واحترام حقوق الإنسان

الكنيسة الأسقفية في مصر تصلي لأجل شقيقتها بالأراضي المقدسة

اليوم.. "البيزنطية" تحتفل بذكرى القدّيسين الشهيدين إفلمبيوس وأخته إفلمبيّا

الكنيسة المارونية تحتفل بحلول الثلاثاء من الأسبوع الرابع بعد عيد الصليب

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى الأسقف القديس دانيال كمـبونــي

متحدث الكنيسة يوضح سبب تعدد مقتنيات القديسين في الكنائس

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى القدّيس يوحنّا ليوناردي الكاهن

بين الاحتلال والتدويل.. كيف تصدى رهبان سانت كاترين لمحاولات تهويد سيناء؟

الأكثر قراءة

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

أحمد رزق يكشف المرض الذي أدى لنقصان وزنه

تأكيدًا لانفراد "الدستور".. قيمة أرباح شركات البترول والصرف بدءا من اليوم

سعر الأرز الشعير والأبيض اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه

"الوطنية للانتخابات": 6 مهام لـ"الداخلية" في تأمين الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

هانيبال.. خواطر دق طبول الحرب

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

مصدر رفيع المستوى لـ"القاهرة الإخبارية": لا صحة لإبلاغ إسرائيل نية حماس فى تنفيذ هجوم عليها

"فاينانشيال تايمز": إسرائيل تسعى لنقل سكان غزة إلى مصر للتخلص من حماس

العدد ارتفع لـ169.. الجيش الإسرائيلى ينشر أسماء 14 قتيلًا جديدًا فى صفوفه