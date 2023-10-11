الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بطاركة الكنائس الكاثوليكية الشرقية يدعون إلى السلام واحترام حقوق الإنسان

الكنيسة
الكنيسة

اجتمع بطاركة الكنائس الشرقية الحاضرين في السينودس الجاري بالفاتيكان، بحضور كل من غبطة البطريرك الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك بابل للكلدان، غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية الأقباط الكاثوليك، غبطة البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الكاثوليك، غبطة البطريرك رافائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان، بطريرك بيت كيليكيا للأرمن الكاثوليك، بناءا على دعوة من غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بطريرك الكنيسة المارونية.

 حياة المسيحيين محور المحادثات 

ووفقا للبطريركية الكلدانية، كان محور المحادثات "حياة المسيحيين في العراق وسوريا ولبنان، والوضع في ناغورنو كاراباخ، والصراع في الأراضي المقدسة".

وأعرب البطاركة عن تضامنهم مع عائلات القتلى والجرحى والنازحين، ودعوا إلى الهدوء والسلام واحترام حقوق الإنسان.

 وحضر أمس، قداسة البابا فرنسيس الجلسة الخامسة العامة للجمعية السينودسية في قاعة القديس بولس السادس، وتضمنت هذه الجلسة مداخلات من المجموعات الصغيرة ومداخلات حرة، ومن بين الموضوعات التي تمت مناقشتها التربية، والبيئة، والتعددية الثقافية، والسير مع المهمشين والمهاجرين.

وتم انتخاب أعضاء لجنة الإعلام برئاسة عميد الدائرة الفاتيكانية للاتصالات باولو روفيني، وانتخاب لجنة صياغة الملخص برئاسة الكاردينال جان كلود هوليريش، المقرر العام للسينودس.

خلال المؤتمر الصحفي لأعمال الجمعية العامة لسينودس الأساقفة الذي عُقد أمس بقيادة عميد الدائرة الفاتيكانية للاتصالات باولو روفيني، حول عمل المجموعات الصغيرة في القسم الثاني من أداة العمل، ذكر أن "هناك مشاركة كبيرة بين الأعضاء المشاركين، وفقا لخبرته الشخصية".

وقال غبطة الكاردينال الأميركي توبين، رئيس أساقفة نيوارك،: "يصبح جمال الكنيسة الكاثوليكية الحقيقي واضحا عندما تكون أبوابها مفتوحة وترحب بالأشخاص، نأمل أن يساعدنا السينودس على فتحها أكثر". ودعت الأخت الكولومبية جلوريا ليليان فرانكو إلى "الإصغاء إلى صرخة الفقراء والمهاجرين والمستبعدين".

بطاركة الكنائس الشرقية السينودس الفاتيكان لويس روفائيل ساكو الأنبا إبراهيم اسحق اغناطيوس يوسف الثالث يونان رافائيل بدروس الحادي والعشرون ميناسيان بشارة بطرس الراعي

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