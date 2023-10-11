الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بالصور.. الروم الارثوذكس تعلن عن مشروع بناء كنيسة في دمياط الجديدة

البابا ثيؤدوروس
البابا ثيؤدوروس

قال الانبا نيقولا انطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الارثوذكس، ومتحدث الكنيسة في مصر، ووكيلها للشؤون العربية، في تصريح صحفي له منذ قليل إنه ببركة صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس البابا ثيودروس أتم مجلس رعية كنيسة القديسَيّن نيقولاوس وجيورجيوس في دمياط ببناء سور الكنيسة التي سيتم تدشينها بدمياط الجديدة.

تخصيص الأرض 

 خصصت الأرض للكنيسة من هيئة التعمير للمناطق الجديدة.

سيتم توفير الأموال اللازمة لبناء الكنيسة بمشاركة الكنائس والهيئات الكنائسية والخيرية للروم الأرثوذكس مع مجلس رعية كنيسة دمياط.

يُشرف على البناء مجلس رعية كنيسة القديسَيّن نيقولاوس وجيورجيوس بدمياط.

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داعين الرب يسوع المسيح رب الكنيسة أن أن يبارك هذا العمل ويكتمل بناء الكنيسة لتكون منارة للرثوذكسية في هذه المنطقة، ويبارك جميع المتبرعين والقائمين على بناء الكنيسة.

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وفيما يتعلق بالكنيسة ايضا فقد احتفل بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودوروس الثاني بالذكرى التاسعة عشرة لانتخاب على الكرسي الرسولي البطريركي الإسكندري (9 أكتوبر 2004). بحضوره القداس الإلهي الذي أقيم بهذه المناسبة في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية.

في كلمة لغبطته، أعرب عن امتنانه العميق للعناية الإلهية الثالوثية، لاختياره على كرسي القديس مرقص الإسكندري. وشكر الإكليروس الحضور.

 

وتذكر أسلافه الراحلين والمطارنة الراقدين الذين عملوا جاهدين من أجل ضمان الإرث الرسولي النقي والاستمرارية التاريخية وتعزيز الكرسي البطريركي الإسكندري، وأعرب عن امتنانه لأعضاء المجمع المقدس الذين أجمعوا على انتخابه رئيسًا، وختم بالقول: "في يوم انتخابي شخصى المتواضع، أمام نفس الكأس المقدسة، حيث تناولنا اليوم من الأسرار الطاهرة، بينما يدلي رؤساء الكهنة القديسون حينئذ بأصواتهم المشرفة فيها، لقد وعدت في أعماق نفسي ألا يتركني أحد وبطريركتنا بلا عزاء. لقد كنت أحاول أن أفي بهذا الوعد طوال هذه السنوات وسأستمر في الوفاء به لسنوات عديدة كما يسمح الرب".

في نهاية كلمته، قلد القنصل العام اليوناني بالإسكندرية المنتهية ولايته، السيد/ أثناسيوس كوتسونيس، سفير اليونان الجديد لدى نيجيريا، الوسام الأعلى للقديس سابا، وكذلك زوجته السيدة/ إيوانا ديميتريو صليب القديس سابا، وقد أعربا عن شكرهما لغبطته.

كما قدم لمدرسة "القديس أثناسيوس الكبير" البطريركية بالإسكندرية أيقونة مقدسة ليسوع المسيح المعزي، يحمل بين ذراعيه طفلًا فقيرًا.

بعد ذلك أعدت مائدة غذاء مناسبة بمناسبة ذكرى انتخابه. بحضور السفير أثناسيوس كوتسيونيس وزوجته. المتروبوليت نيقوديموس مطران ممفيس الوكيل البطريركي في القاهرة. المتروبوليت بندلايمون مطران نفكراتوس والسكرتير عام المجمع المقدس. المتروبوليت ناركيسوس مطران بيلوسيو والوكيل البطريركي في الإسكندرية. والمتروبوليت جرمانوس مطران داميّتا ورئيس دير القديس سابا المقدس.

نيقولا انطونيو متحدث الكنيسة البابا ثيودروس كنيسة القديس ي ن نيقولاوس وجيورجيوس ببناء سور الكنيسة

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