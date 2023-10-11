الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كلية الزراعة بجامعة عين شمس تنظم حفلا لاستقبال الطلاب الجدد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم اتحاد طلاب الكلية وأسرة طلاب من أجل مصر حفل استقبال الطلاب القدامى والجدد بالكلية وذلك بحضور كلا من أ.د ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وا. د. محمد سعيد البسيوني رائد أسرة طلاب من أجل مصر، والمهندس عوض دسوقي البنا مدير عام الكلية،أ.د سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، ود. خديوي محمد مدير إدارة رعاية الشباب بالكلية والسادة أعضاء إدارة رعاية الشباب وطلاب الكلية.

وجاء الحفل تحت رعاية أ.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس، ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د أحمد جلال عميد الكلية، وبالتنسيق مع إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب

 تهنئة للطلاب الجدد لانضمامهم الي صرح جامعة عين شمس

ورحب أ. د. احمد جلال عميد الكلية بأبنائه الطلاب وقدم تهنئة للطلاب الجدد لانضمامهم الي صرح جامعة عين شمس، خاصة زراعة عين شمس كلية علوم الحياة ومثنياََ على دور أبناء زراعة في رفعة هذا الوطن والحفاظ على أمنه ومقدراته فالزراعة هي الأمن الاستراتيجي لمصر ووجه سيادته أبنائه الطلاب إلى الاستمتاع بممارسة الأنشطة المختلفة من فنون مختلفة ورياضة بجانب التحصيل العلمي.

ثم تخلل الحفل فقرات فنيه وكورال الكلية بالغناء الفردي والجماعي بقيادة الفنان ا. ياسر سليمان.

 القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس تستقبل رئيس كلية أوشن الأمريكية

 في سياق آخر كانت الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، قد استقبلت، الأحد،   د. إيلين جارسيا نائب رئيس كلية أوشن الأمريكية، د.مايسة أبو يوسف مساعد نائب رئيس جامعة لارسون للشئون الدولية وعميد التواصل التعليمي بكلية أوشن الأمريكية.

شهد اللقاء من جامعة عين شمس الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة، الأستاذة الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الأستاذ الدكتور ممدوح عبد العليم وكيل كلية التجارة السابق،الأستاذ الدكتور أحمد الصباغ وكيل كلية الهندسة، الدكتورة نهي يحيي زكريا منسق برنامج الشراكة بين كلية التجارة بجامعة عين شمس وجامعة كين الأمريكية وكلية أوشن الأمريكية.

تأتي الزيارة لمتابعة برنامج الشراكة بين جامعة عين شمس ممثلة في كلية التجارة جامعة عين شمس وكلية أوشن وجامعة كيين الأمريكيتين (برنامج عين شمس -أوشن - كين) بنظام الساعات المعتمدة للحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية وما يعادلها، ووضع خطط جديدة تساهم في زيادة الإقبال الطلابى علي هذا البرنامج المميز الذي يتيح للملتحقين به الحصول علي ثلاث شهادات ( عين شمس – كيين – أوشن )، والذي تمت الموافقة على إنشائه بكلية التجارة جامعة عين شمس فى سبتمبر 2016.
 

رئيس جامعة عين شمس غادة فاروق جامعة عين شمس الأنشطة التحصيل العلمي الدكتورة غادة فاروق

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