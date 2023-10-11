الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رومانسى وجذاب.. تعرفي على أهم مميزات «الرجل الميزان»

برج الميزان
برج الميزان

 

 

أكتوبر شهر برج الميزان، وتسلط “الدستور” الضوء على كافة مواصفات الرجل برج الميزان لتتمكن كل فتاة من التعامل مع أى شخص من أصحاب هذا البرج مما يساعدها كثيرا في كيفية التعامل معه، خاصة أن هناك صفات معينة تكون مشتركة بين مواليد نفس الشهر ومنها يمكن تجميع عدد من تلك الصفات وتعميمها بشكل جزئي.

 

صفات الرجل برج الميزان:

يمتلك قلبًا دافئًا وحنونًا، كما أنّه يتمتع بمزاجه الثابت المتوازن، هادئ جدًا نادرًا ما يتم استفزازه، يتمتع شخصية جذابة قادرة على لفت أنتباه كل فتاه تجاه نظرا لأنه يتصرف بشكل عاقل ويتمكن من إحتواء الموقف بكل سهولة، كما يتمتع بقدرته على كسب ود الأشخاص لأنه لا يتعصب في أغلب المواقف.

 

أهم ما يميز رجل برج الميزان، إنه يستمع لوجهات النظر المختلفة حتى تلك التى لا تتوافق مع رأيه، كما أنه يستجيب لوجهات نظرهم  ويؤيدها، وهذه من علامات الذكاء.

 

رجل الميزان والحب:

 

 رجل الميزان شخص رومانسي وعطوف يحب العمل الجماعي مع شريكه، كما أنه يؤمن بالحب الحقيقي إذا وجده، ولديه القدرة على جعل العلاقة ناجحة ومستمرة، كما أنه يجلب السعادة والمتعة والمرح.

 

كثيرا ما يتم فهم رجل الميزان بشكلٍ خاطئ بسبب شخصيته الودودة واللطيفة مع الآخرين وحبه لإرضائهم، حيث إنه يستطيع قول الكلمات المحببة واللطيفة، لذلك فهو يتمتع بجاذبية خاصة وسحر براق عند الالتقاء به، كما أنه ينجذب إلى النساء الصادقات الحقيقيات البعيدات عن الزيف والكذب.

رجل الميزان والزواج:

  يعتبر بيته وعلاقته بشريكه أولى اهتماماته، يحاول جعل الوقت الذي يمضيه مع عائلته لا يمكن تعويضه حتّى يشعر الطرف الآخر بالفرق عند غيابه.

علاقته بالأهل والأصدقاء:

يتميز أصحاب برج الميزان بتوافقهم مع الأهل والأصدقاء، فهم قادرون على جلب السعادة وتجنب الخلافات، وعدم تحيزهم لأحد عند قيام مشاجرة، ممتعون ومؤنسون عند الخروج فى نزهة، قادرون على تنظيم أجواء مناسبة للمرح والمتعة، مما يجعلهم مرغوبين ومحبوبين لدى الغير.

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