الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

13 مصابًا في حادثيِّ سير بالظهير الصحراوي بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

شهد الظهير الصحراوي لمحافظة البحيرة حادثيّ تصادم مروعين، مما أسفر عن إصابة 13 مواطنًا بكسور وجروح مختلفة بأنحاء الجسم.

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة إخطارًا بتلك الوقائع من شرطة النجدة، وبالفحص، تبيَّن تصادم سيارتيِّ نصف نقل بالطريق الدولى العلمين - وادى النطرون مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بكسور وجروح مختلفة. 

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، كما أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث تصادم سيارتى ملاكى بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

 وتم نقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

محافظة البحيرة 13 مواطنا كسور وجروح مديرية أمن البحيرة شرطة النجدة مستشفى وادي النطرون

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