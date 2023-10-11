الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط هيروين وشابو في حملات أمنية بأسوان ودمياط

هيروين
هيروين

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط (6) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 7 كيلو جرام من مخدر البانجو – 3 كيلو جرام من مخدر الهيدرو – كمية من مخدرى "الهيروين، والشابو "- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة 7 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، وكذا (3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 3 متهمين.

ونجحت الجهود في ضبط (4) قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة نارية ضُبط خلالهم (8،500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 14 كيلو جرام من مخدر البانجو – 8 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا (3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية".

قطاع الأمن العام الأجهزة الأمنية المواد المخدرة الأسلحة نارية

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