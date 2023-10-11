ضبط هيروين وحشيش في حملات أمنية بالمنوفية وكفر الشيخ

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية، كفر الشيخ"، جهود ملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة، حيث تم ضبط (عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية)، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش - فرد محلى- طلقة من ذات العيار).

ونجحت الجهود في ضبط (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ) وبحوزته (كمية لمخدرى "الحشيش والهيروين" - فرد محلى وطلقة لذات العيار، وبواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.