عرض ثاني مواسم "Shark Tank" على CBC قريبا

تعرض شاشة CBC الموسم الثاني من برنامج Shark Tank، قريبا، وهو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة عبر تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

ويقدم البرنامج بالتعاون بين كل من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية UMS وشركة POD الوكيل الإعلاني، وشركة IMP وشركة SONY العالمية صاحبة الفورمات الأصلي للبرنامج.

النسخة الأصلية من برنامج الواقع العالمي شارك تانك شاهده الجمهور عبر 14 موسما في الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب في عالم المال والأعمال.

الموسم الأول من “شارك تانك”

الموسم الأول من البرنامج حقق نجاحاً كبيراً على شاشة قناة CBC وضمت لجنة تحكيم البرنامج كلا من: أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من "شركة إنفينيتي سولار" وشركة "إنفينيتي كابيتال إنفستمنت"، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، محمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Mobica Designs، أيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسا لـ5 شركات مختلفة.