السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بتقنية «الهولوجرام» ومبلغ 10 آلاف.. صاحب مشروع «بورتال» يبهر أعضاء «شارك تانك»

شارك تانك
شارك تانك

عرض المشترك أحمد محفوظ في حلقة اليوم من برنامج المبتكرين ورواد الأعمال “شارك تانك مصر” مشروعه “بورتال” وهو سيستم بتكنولوجيا الهولوجرام.

وقال “محفوظ” إن مشروع “بورتال”  يسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد لأشخاص لهم طول وعرض وارتفاع كما أنها تستخدم في الإعلانات، مؤكدًا أن المشروع بفكرته وكل محتوياته صناعة مصرية 100%.

وقدم محفوظ مشروعه بشكل طريف من خلال تقنية الهولوجرام، وعرف العالم على شخصية “فيكي” من العالم الافتراضي وبالذكاء الاصطناعي، موضحًا أنها مبرمجة باللغة الإنجليزية حتى الآن ولكن قريبًا ستتحدث باللغة العربية، كما طلب مبلغ 10 آلاف جنيه فقط كاستثمار مقابل 5% حصة من الشركة وهو ما أثار اندهاش “الشارك تانك”.

ورجح رجال الأعمال على صاحب مشروع “بورتال” أن يقدم مشروعه للجامعات والمدارس وستكون مفيدة جدًا لاستخدام الأساتذة هذه التقنية لتدريس الطلاب، كما قدموا لها نصائح بالعمل على المشروع وتطويره رغم عبقريته ولكن يجب ان يقوم بتطويره باستمرار، كما أعربوا عن فخرهم بهذا المشروع خاصة وأنه مصري 100%.

وطلب أحمد محفوظ من الشارك تانك الدعم الكامل له بمبلغ 10 آلاف جنيه استثمار مقابل 10% بشرط أن يدخل في هذا المشروع جميع أفراد الشارك تانك، وهو ما أثار ذهول رجال الأعمال وقدموا له كل الدعم والاحترام لمشروعه متمنين أن تكون الشركة قريباً عالمية نظراً لفخماتها، واستقروا على قبول العرض، مؤكدين أنهم يتمنون أن يكونوا بمقدار المسؤولية التي حملها لهم احمد محفوظ صاحب مشروع “بورتال”.

600 مليون دولار Shark Tank المبتكرين ألم العالم الافتراضي الدعم الذكاء الاصطناعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

العثور على جثث 4 أجانب داخل فندق بالإسكندرية

شاب يطلق النار على آخر بسبب تجدد الخلافات فى الدقهلية

«خنقتها وهى فى حضنى».. اعترافات المتهم بقتل زوجته أثناء العلاقة الحميمية بالهرم

مهندسو الإسكندرية: ندعم قرارات الجمعية العمومية ولابد من نبذ الخلاف

«أمنى» يكشف لغز مقتل شاب على يد ابن عمه فى المرج (فيديو)

«شيفس هاوس».. مطابخ تتولى مهمة المطاعم وتوفر تكاليف العمالة والأماكن بـ«شارك تانك»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة