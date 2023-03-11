بتقنية «الهولوجرام» ومبلغ 10 آلاف.. صاحب مشروع «بورتال» يبهر أعضاء «شارك تانك»

عرض المشترك أحمد محفوظ في حلقة اليوم من برنامج المبتكرين ورواد الأعمال “شارك تانك مصر” مشروعه “بورتال” وهو سيستم بتكنولوجيا الهولوجرام.

وقال “محفوظ” إن مشروع “بورتال” يسمح بإنشاء صور ثلاثية الأبعاد لأشخاص لهم طول وعرض وارتفاع كما أنها تستخدم في الإعلانات، مؤكدًا أن المشروع بفكرته وكل محتوياته صناعة مصرية 100%.

وقدم محفوظ مشروعه بشكل طريف من خلال تقنية الهولوجرام، وعرف العالم على شخصية “فيكي” من العالم الافتراضي وبالذكاء الاصطناعي، موضحًا أنها مبرمجة باللغة الإنجليزية حتى الآن ولكن قريبًا ستتحدث باللغة العربية، كما طلب مبلغ 10 آلاف جنيه فقط كاستثمار مقابل 5% حصة من الشركة وهو ما أثار اندهاش “الشارك تانك”.

ورجح رجال الأعمال على صاحب مشروع “بورتال” أن يقدم مشروعه للجامعات والمدارس وستكون مفيدة جدًا لاستخدام الأساتذة هذه التقنية لتدريس الطلاب، كما قدموا لها نصائح بالعمل على المشروع وتطويره رغم عبقريته ولكن يجب ان يقوم بتطويره باستمرار، كما أعربوا عن فخرهم بهذا المشروع خاصة وأنه مصري 100%.

وطلب أحمد محفوظ من الشارك تانك الدعم الكامل له بمبلغ 10 آلاف جنيه استثمار مقابل 10% بشرط أن يدخل في هذا المشروع جميع أفراد الشارك تانك، وهو ما أثار ذهول رجال الأعمال وقدموا له كل الدعم والاحترام لمشروعه متمنين أن تكون الشركة قريباً عالمية نظراً لفخماتها، واستقروا على قبول العرض، مؤكدين أنهم يتمنون أن يكونوا بمقدار المسؤولية التي حملها لهم احمد محفوظ صاحب مشروع “بورتال”.