إصابة 14 عاملا في انقلاب سيارة بطريق "مصر- الإسكندرية" الصحراوي

أصيب 14 عاملا بكسور وجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأربعاء، في انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.



تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالقرب من مطار سفنكس.



انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ربع نقل تقل مجموعة من العمال في طريقهم إلى القاهرة اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلابها.



أسفر الحادث عن سقوط 14 مصابا نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة.