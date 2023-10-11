"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال تقصف بلدات بجنوب لبنان في القطاع الغربي

قالت فضائية القاهرة الإخبارية، إن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بتسلل مقاتلين من الجنوب اللبناني، فضلًا عن إطلاق صاروخين من الجنوب اللبناني باتجاه إسرائيل، اليوم الأربعاء.

وتابعت القناة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعلنت قصف بلدات بجنوب لبنان في القطاع الغربي.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بجنوب لبنان

وكان مندوب الوكالة اللبنانية الرسمية قد أفاد، الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منطقة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا بجنوب لبنان، وترافق ذلك مع قصف مدفعي في محلة بسطرة وخراج كفرشوبا وتحليق لطيران حربي معاد واستطلاع على علو منحفض.

وأكد في تصريحات له، أن قوات الاحتلال أطلقت قذائف فوسفورية على أطراف بلدتي الماري والمجيدية.

من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني المنتهية ولايته، العماد ميشال عون، إنه لن يقوم سلام ولا استقرار ولا ازدهار في المنطقة طالما أن الشعب الفلسطيني يُقهر ويُظلم وتُسلب أرضه وتُستباح حقوقه.

وتابع "عون" عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": المقاربة الإسرائيلية القائمة دومًا على مبدأ القوة وسلب الحقوق والتهجير وضرب القرارات والمواثيق الدولية، لن توصل إلاّ إلى مزيد من الحروب.

وأضاف: "التاريخ البعيد منه والقريب، يشهد أن الإنسان الذي يقاتل باللحم الحي دفاعًا عن وجوده، يمكنه أن ينتصر على آلة التدمير مهما بلغ جبروتها".