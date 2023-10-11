الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى وسلطان عُمان يتفقان على ضرورة دفع جهود التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

الرئيس السيسي وسلطان
الرئيس السيسي وسلطان عُمان

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، تناول تطورات التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ضوء التداعيات الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة، والمعاناة الإنسانية المتصاعدة التي يتكبدها المدنيون بسبب النزاع، حسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية". 

واتفق الزعيمان على أهمية توحيد الجهود لحث جميع الأطراف على التهدئة وخفض العنف، واستعرضا الاتصالات الجارية في هذا الصدد.

كما تم التشديد على ضرورة دفع الجهود الرامية للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفقًا لمرجعيات ومقررات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطان سلطان عمان المعاناة الإنسانية للقضية الفلسطينية

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