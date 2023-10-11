10 مصابين في تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "الزقازيق- أبوحماد" بالشرقية

وقع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "الزقازيق- أبوحماد" أمام كوبرى صفط نطاق مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية أسفر عن إصابة 10 مواطنين بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق" الزقازيق- أبو حماد" أمام كوبرى صفط ووقوع إصابات، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، بالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وأسفر الحادث عن إصابة 10 مواطنين بسحجات وكدمات، وتنوعت الإصابات ما بين متوسطة وخطيرة.

جرى الدفع بمرفق الإسعاف ونقل 8 مصابين إلى مستشفى أبوحماد المركزى وحالتين إلى مستشفى الزقازيق الجامعى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، تم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام قائدى المركبات.