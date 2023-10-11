"العاملين بالصناعات الغذائية": تشكيل غرفة عمليات حتى انتهاء الانتخابات

اجتمع مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بكامل تشكيله، برئاسة النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ونائب رئيس اتحاد عمال مصر، لبحث الآليات الخاصة بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث سبق وقامت النقابة العامة بإعلان موقفها الداعم والمؤيد لـ"السيسي" في انتخابات رئاسة الجمهورية، وقامت بتدشين مبادرة "كمل المسيرة"، وذلك لدعم الرئيس عبر القواعد العمالية المنتشرة بطول جمهورية مصر العربية على مستوى 120 شركة ومصنعًا تابعًا للنقابة العامة ويمثلون أكثر من 150 ألف عامل تابعين للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية.

وقال النائب خالد عيش، في تصريحات صحفية: تطرقنا خلال الاجتماع إلى عدد من الآليات لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي قام بها على مدار السنوات الماضية، ومن بين الآليات تشكيل "غرفة عمليات" بالنقابة العامة برئاسة عبدالرءوف سرور النائب الأول لرئيس النقابة العامة، وتتولى الغرفة مسئولية التواصل مع كل القواعد النقابية على مستوى الجمهورية لمتابعة أكثر من 150 ألف عامل من عمال الصناعات الغذائية خلال فترة الانتخابات، وكذلك تنظيم المؤتمرات الخاصة بالنقابة العامة لعمال الصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية.

تدشين مبادرة "كمل المسيرة"

وتم تدشين مبادرة "كمل المسيرة" وإشراك جميع العاملين بالصناعات الغذائية داخل تلك المبادرة، لتعريف العامل بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وحشد العمال خاصة الشباب، خاصة أن مصر وخلال الفترة الأخيرة تتعرض لحرب شائعات ومحاولات مستمرة لضرب الأمن والاستقرار الذي نعيشه بعد ثورة 30 يونيو، ومنذ انتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي وحتى الآن، مشيرًا إلى اعتماد النقابة على الشباب والمرأة.

وأضاف أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية بصدد إطلاق حملة شعبية عمالية لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة، وهذه الحملة سوف يكون مركزها القاهرة وقواعدها في محافظات مصر من الإسكندرية حتى أسوان، وذلك من خلال اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، وسوف يتم التنسيق معهم لدعم الرئيس في انتخابات رئاسة الجمهورية.