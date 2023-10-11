دورات تدربيبة مجانية لشباب أسيوط على مهن التسويق الإلكتروني

أعلنت وزارة العمل عن افتتاح مديرية العمل بمحافظة أسيوط الدورة التدريبية المجانية على مهن التسويق الإلكتروني بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة WFP، وذلك بمقر قصر ثقافة أسيوط.

أكدت الوزارة، أن ذلك بعد الانتهاء من تقديم الشباب الراغبين فى الحصول على الدورات بمقر ديوان مديرية العمل وعنوانها: مجمع المصالح الحكومية مبنى "ب" بشارع محمود فهمى النقراشى، لمدة أسبوع، والانتهاء من المقابلات الشخصية لمن تنطبق عليهم المعايير والشروط الخاصة بالتدريب.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات حسن شحاتة وزير العمل بالإهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على أحدث الأساليب التقنية والتدريبية الحديثة، وعلى المهن المستحدثة التى تمكن الشباب من استغلال مواهبهم وقدراتهم فى تحقيق أحلامهم وطموحاتهم فى الحصول على فرص عمل لائفة أو بدء مشروعات صغيرة تسهل مشلاركتهم فى التنمية.

أهمية الدورات التدريبية

وأوضح على سيد مصطفى، مدير مديرية العمل بأسيوط فى تقريرٍ للوزارة، أن مثل هذه الدورات التدريبية تهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على المهن الواردة بالإعلان والسابق نشره على الصفحة الرسمية للوزارة والمديرية، وتجدر الإشارة إلى أن المتدرب يحصل على شهادة معتمدة من كلًا من وزارة العمل وبرنامج الأغذية تفيد إجتيازه للدورة بنجاح، فضلًا عن ما يحصل عليه المتدرب من بدل انتقال نقدي يوميًا مع وجبة خفيفة خلال اليوم.

كما يتم تسليم المتدربين الأدوات الكتابية وكل ما يلزم العملية التدريبية بالمجان مجانا، كما أن الأولوية لفرص العمل ستكون داخل المحافظة وخارجها، كما شملت الاشتراطات المتطلبة فيمن يتقدم للحصول على التدريب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي أو متوسط، والسن من 18 الي 35 سنة مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، كما ان المرحلة التالية عبارة عن تقديم الأوراق اللازمة المتمثلة في صورة بطاقة الرقم القومي، صورة من المؤهل الدراسي، وصورتين شخصيتين، صورة من الموقف من التجنيد للذكور، وشهادة قيد، وسيرة ذاتية خاصة بالمتدرب .