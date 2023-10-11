974 شهيدا و5150 جريحا إثر عدوان الاحتلال المتواصل في الضفة وغزة

ارتفع عدد الشهداء من الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 974 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 5 آلاف جريح.

وقالت وزارة الصحة الفسطينية، إن 950 شهيدا ارتقَوا في قطاع غزة، وأصيب 5000 آخرون في الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، لليوم الخامس على التوالي.

وفي الصفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 24 شهيدا، بعد ارتقاء الشهيدين عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي، برصاص الاحتلال في حي عين اللوزة في بلدة سلوان بمدينة القدس، وأصيب نحو 150 آخرين.

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200 قتيل

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما أُعلن ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1200 قتيل.

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي في منشور على حسابه الرسمي في “إكس”، إلى أن من بين القتلى 170 ضابطا وجنديا، وأن هناك أكثر من 2800 جريح.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن 350 إسرائيليا أبلغت عائلاتهم عن فقدانهم منذ بدء التصعيد على حدود قطاع غزة.

السويد والدنمارك توقفان مساعداتهما إلى فلسطين

وفي وقت سابق، أعلنت السويد والدنمارك أنهما ستوقفان مؤقتا تدفق المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، في أعقاب هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية من قطاع غزة.

وقال وزير المساعدات الإنمائية والتجارة الخارجية السويدي، يوهان فورسيل، خلال مؤتمر صحفي في ستوكهولم: "لا نريد أن تذهب أموال دافعي الضرائب السويديين إلى الجهات الفاعلة التي ليست لديها رؤية واضحة للغاية بشأن هذه القضايا الأساسية، حيث تنأى بنفسها عن الإرهاب".

ولن يتم الآن دفع نحو 57 مليون كرونة سويدية (2ر5 مليون دولار) كما هو مخطط لهذا العام، ولن تتأثر المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث، على سبيل المثال.

وقررت الدنمارك أيضا تعليق مساعداتها التنموية للفلسطينيين، بحسب وزارة الخارجية في كوبنهاجن.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان: "سيتم إجراء مراجعة شاملة لضمان عدم إساءة استخدام أي تمويل دنماركي لدعم المنظمات الإرهابية التي تهاجم إسرائيل بشكل غير مباشر.

وقال وزير التعاون الإنمائي وسياسة المناخ العالمية دان يورجنسن في البيان: "بعد هذا العدوان الخطير والأعمال الإرهابية التي ألحقتها حماس بإسرائيل، علينا أن نتوقف ونتأكد تماما من أن الدعم الذي نوزعه يذهب إلى الأشخاص المناسبين والمشاريع المناسبة. لذلك، فإن هذا التعليق على المدفوعات ضروري.