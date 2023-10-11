الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله.. القوة فى وجه الاحتلال

ولاء السلامين
ولاء السلامين

واحدة من كتيبة مراسلي قناة “القاهرة الإخبارية” في الأراضي المحتلة، ولاء السلامين مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، اسم أصبح من الأسماء التى حين يذكر اسمها على الشاشة نعرف أن هناك معلومة قوية تنقل خداع وأكاذيب المحتل الإسرائيلي وجرائمهم تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل.

قناة القاهرة الإخبارية

استطاعت ولاء خلال رسائلها الأيام الماضية أن تنقل إحساس الشارع الإسرائيلي بضعف رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو خلال تصرحياته وكلماته الأخيرة، حيث حرصت على تحليل تلك الكلمات وتنقل ما يقال حولها بالتزامن مع نقل جرائم جيش الاحتلال.

واستطاعت تقديم عدد من المداخلات والرسائل التليفزيونية التي قدمت بها معلومات مهمة للغاية تضاعفت فيها جهودها مع جهود زملائها من غزة والقدس المحتلة.

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة “القاهرة الإخبارية” من رام الله، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي ألقى كلمة لطمأنة الإسرائيليين على أنه حريص على الرهائن الذين تحتجزهم الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف "السلامين"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رغدة منير، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ردود الفعل في رام الله على هذا الخطاب بأنه خطاب ضعيف جدا، فهو لا يعلم متى تم ضرب المستوطنات وكيف حصل ذلك، هو فقط يريد الاطمئنان على الحكم السياسي داخل إسرائيل".

وتابعت، أن نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الغرب لضرب قطاع غزة بكل ما أوتي من قوة دون أن يكون هناك حسيب أو رقيب، وهو ما يعني أنه يريد محو القطاع خلال هذه الأيام.

وأوضحت، أن ردود الأفعال الفلسطينية أكدت أن هذا الخطاب ضعيف وأن نتنياهو يريد فقط إلقاء الكلمة بعدما ألقى أبو عبيدة كلمته وقال إنه يحتجز الرهائن الإسرائيليين وأن كل ما يفعله نتنياهو بأطفال ونساء قطاع غزة سيفعله الفلسطينيون بالنساء الإسرائيليات المحتجزات لديهم.

يذكر أن ولاء تعاقدت على أن تكون مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله هذا العام لتنتقل رحلتها الإعلامية من كلية الإعلام بفلسطين مرورا بالقنوات والإذاعات المحلية إلى أن تكون من أهم مراسلي قناة القاهرة الإخبارية.

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