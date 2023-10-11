الأمم المتحدة: 263 ألف مواطن نزحوا من منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلى

كشفت مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" أن أكثر من 263،934 مواطن فلسطيني نزحوا من منازلهم في قطاع غزة، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل جوًا وبرًا وبحرًا على القطاع.

وأكد مكتب "أوتشا" أن عمليات القصف دمرت أكثر من 1000 وحدة سكنية، فيما ألحقت أضرارًا بالغة في 560 وحدة جعلتها غير صالحة للسكن.

وأشارت إلى أن قرابة 175 ألفًا من أولئك النازحين لجأوا إلى 88 مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنوروا)، وأكثر من 14،500 آخرين إلى 12 مدرسة حكومية، فيما يُعتقد أن نحو 74،000 يقيمون مع أقارب وجيران أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى.

أكبر عدد للنازحين داخل غزة

وقالت إن عدد النازحين داخل غزة "يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد، الذي استمر 50 يومًا في 2014".

وحذر "أوتشا" من أن تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة إلى أولئك الذين لم ينزحوا.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، عن قلقه بعد إعلان إسرائيل الحصار الكامل، لا سيما بسبب تردي الوضع الإنساني أصلًا في القطاع الفقير.

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 922

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 922 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 4650 جريحًا.

ووفقًا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة والمستشفيات، فإن 900 شهيد ارتقَوا في قطاع غزة، منهم 260 طفلًا و230 امرأة، وأصيب 4500 آخرون بجروح مختلفة في غارات الاحتلال المتواصلة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضي. وفي الضفة الغربية، ارتقى 22 شهيدًا، وأصيب نحو 150 آخرين.

مسار الدعم الأمريكي لإسرائيل

ويذكر أنه للمرة الثالثة خلال أيام، أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالًا برئيس الوزراء الإسرائيلي، مؤكدًا ضرورة إدانة كل الدول "الفظائع التي ترتكبها حماس"، شارحًا مسار الدعم الأمريكي لإسرائيل.