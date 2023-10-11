الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اللواء أيمن حب الدين لـ "الشاهد": الروس لم يكونوا أمناء فى تدريباتهم للجنود المصريين

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز واللواء أيمن حب الدين

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إن الرئيس جمال عبد الناصر علم بأن هناك 11 كتيبة غير جاهزة في ذلك التوقيت لتركيب معدات حائط الصواريخ في 35 دقيقة، فاجتمع مع أربع قادات كتائب، وكان أبرز ما دار في حواره معهم أنه يريدهم أن يتوددوا إلى الروس لأخذ ما يمكن أخذه من تدريبات، لكنه شدد على ضرورة ألا يكون  أحد من المصريين شيوعي.

تجسس الروس وعدم أمانتهم مع المصريين 

وأضاف اللواء أيمن حب الدين خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن  الروس لم يكونوا أمناء في تدريباتهم للمصريين، معقبًا: "جربت ذلك بنفسي فقد كنت قائد كتيبة ومعي خبير روسي، حيث كانت تتبدى عدم أمانته في أن كل همه هو أن يرى قائد الكتيبة ماذا يفعل طيلة اليوم، ويكتب ويبلّغ، فعلى سبيل المثال كنت أنا قائد كتيبة صواريخ، وعندما تأتي لي بخبير روسي في الرشاشات فلن يفهم شيء مما أفعله، وعندما نسأله عن شيء يقول حاضر هسأل وأقول لك، ومن الممكن أن يقول لكنه يقول شيء لا نفهمه، وكانوا يتجسسون علينا". 

وأوضح أن الرئيس جمال عبدالناصر عقد اجتماعين، الاجتماع الأول خلص بأننا غير جاهزين ومن ثم أعطى  فترة أسبوع للاجتماع الثاني، وما بين الاجتماعين تم دراسة كيفية محاربة الفيتناميين للأمريكان، وأخذنا من فكرهم لعمل الكمائن.
 

الاتحاد السوفيتي نصر أكتوبر حرب اكتوبر حائط الصواريخ برنامج الشاهد

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