اللواء أيمن حب الدين يكشف لـ "الشاهد" تحدى تركيب معدات حائط الصواريخ فى 35 دقيقة

قال اللواء أيمن حب الدين، قائد كتيبة بالدفاع الجوي خلال حرب أكتوبر، إنه في أبريل 1973، جاء قائد الدفاع الجوي، وقال بأننا نريد عمل حائط صواريخ بتفكير مصري، وفي حاجة إلى 12 كتيبة، فاجتمع مع أقدم وأفضل 12 كتيبة كان قد اختارهم مع قاداتهم، وقال لهم بأننا سنعمل حائط صواريخ ونريد كل كتيبة تكون جاهزة لفك معداتها وتنتقل وتتركب مرة أخرى في 35 دقيقة، معقبا: "الروس يقولون أن المهمة تستغرق 6 ساعات لكن قائد دفاعنا الجوي يريدهم 35 دقيقة".

وأضاف اللواء أيمن حب الدين، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن شخص واحد فقط الذي أعل عن جاهزيته لهذه المهمة، والـ 11 الباقين اعترفوا بعدم قدرتهم على ذلك، وبالتالي كان هذا يمثل مشكلة، فكانت تعليمات أحمد علي فهمي بتدريبهم حت يصلوا إلى أقل زمن.

سر الـ 35 دقيقة لتركيب حائط الصواريخ

وتابع: "قائد الدفاع الجوي حدد 35 دقيقة فقط، لأن هذا التوقيت يمثل زمن رد فعل العدو الإسرائيلي عندما يريد ضرب موقع، فعندما يكتشف العدو الاسرائيلي موقع ويريد ضربه فإنه يستغرق 35 دقيقة، فكان من المفترض على الجنود المصريين أن ينهوا مهمتهم ويغادروا قبل انتهاء هذا التوقيت، وبالفعل تم تحقيق هذا الزمن بعد ذلك والكل نجح في تحقيقه، حيث أننا لم نسير عل نفس النمط الروسي وإنما أحدثنا نوع كبير من التطوير".