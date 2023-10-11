الأربعاء 11 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزيرة الهجرة تكشف سبب تجديد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج بعد توقفها

وزيرة الهجرة السفيرة
وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفاصيل مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مؤكدة أنها كانت مطلبًا لهم.

وأضافت، خلال لقائها في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي أسامة كمال، والمذاع  عبر فضائية dmc، أن الهدف من المبادرة كان لجذب المزيد من العملة الصعبة لأنها مستهدف مهم لكل دول العالم، مؤكدة أن المبادرة بعد 3 أيام من صدور القرار الخاص بها واعتماده من مجلس النواب، بدأت أعداد مهولة من العملة الصعبة تخرج من مصر بدلًا من أن تدخل.

وتابعت، أن المبادرة كان الهدف منها مساعدة المصريين ولكن اتضح أننا نخسر ولهذا تم وضع المزيد من الصعوبات التي تضمن عدم خروج الدولار من مصر.

وأشارت إلى أنها خلال زيارتها للسعودية قابلت الجالية المصرية وتحدثت معهم عن المحفزات، وقالوا لها إن المبادرة كانت في صالحهم واشتكوا من الصعوبات التي واجهتهم.

عودة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

وأكدت أنها بعد عودتها لمصر ذهبت لرئيس الوزراء لأن الهدف ارضاء المصريين وهم غير راضين بسبب التكبيل بالمبادرة، ورئيس الوزراء قال إنه سيتم إزالة كل هذه الشروط، موضحة أن اليوم وافقت لجنة الموازنة والمالية التابعة للبرلمان على اعتماد قانون التيسيرات للمصريين في الخارج لفتح المبادرة مرة أخرى لمدة 3 أشهر، وإذا وافق المصريون سيتم مدها 3 أشهر أخرى. 

وزيرة الهجرة سيارات المصريين بالخارج استيراد مساعدة المصريين الجالية المصرية لجنة الموازنة رئيس الوزراء

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