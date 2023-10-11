سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 فى البنوك والصرافة المصرية

تتصاعد حدة البحث عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 في البنوك والصرافة المصرية وذلك من قبل مليون ونصف مواطن مصري يعيشون في السعودية، وفقًا لإحصاء نشرته قناة الإخبارية السعودية من قبل، وهؤلاء يرسلوا أموال لذويهم في مصر بصفة دورية، لذا يسأل المصريون عبر محركات البحث عن سعر الريال مقابل الجنيه في البنوك والصرافة.

ويمكن للمواطنين متابعة أسعار العملات الأجنبية خلال موقع الدستور الإلكتروني، حيث حافظت العملات على استقرارها مقابل الجنيه المصري في نهاية التعاملات البنكية في مصر، ووصل متوسط سعر عملة المملكة العربية السعودية في آخر تقرير صدر عن البنك المركزي المصري إلى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 في البنوك

وفي إطار حرص “الدستور” على تزويد القراء على كافة المعلومات التي تهمهم نرصد في السطور الآتية سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023 في البنوك بحسب شاشات التداول اللحظية المنتشرة عبر عدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

سعر تداول الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي "CIB"

استقر سعر تداول الريال السعودي اليوم مسجلًا مستوى صرف عند: 8.18 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك القاهرة الأربعاء 11 أكتوبر

بلغ سعر تداول الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.19 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

قيمة الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وبلغ سعر تداول الريال السعودي في بنك الكويت الوطني، 8.17 جنيه للشراء، و8.26 للبيع.

سعر العملة السعودية في البنك الأهلي المصري

فيما استقر تداول سعر الريال السعودي في البنك الأهلي على مستواه الأخير عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر تداول الريال السعودي في المصرف المتحد

وحقق سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 7.95 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر عملة السعودية في بنك مصر

ومازال سعر تداول الريال السعودي في بنك مصر مستقرًا أمام الجنيه المصري عند: 8.19 جنيه للشراء، و8.22 للبيع.

سعر تداول الريال السعودي في بنك البركة

وطرح بنك البركة، سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري بـ 8.03 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

سعر تداول الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي

واستقر سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي عند: 8.13 جنيه للشراء، و8.25 للبيع.

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