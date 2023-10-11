مواقيت الصلاة فى مصر الأربعاء 11 أكتوبر 2023 وفقا لهيئة المساحة

يبحث المسلمون مساء كل يوم عن مواقيت الصلاة في مصر الأربعاء 11 أكتوبر 2023 و الصلوت الخمس لأدائها في وقتها دون تأخير، فمن المؤكد أن أداء الصلاة في أول وقتها أفضل وأكثر أجرًا، لما ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها، قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.

مواقيت الصلاة في مصر الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بالمحافظات

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية للقراء، نقدم في السطور الآتية، مواقيت الصلاة في مصر الأربعاء 11 أكتوبر 2023 بالمحافظات.

موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر 5:27 صباحًا

صلاة الظهر 12:53 مساءً

صلاة العصر 01: 4 مساء

صلاة المغرب 6:30 مساءً

صلاة العشاء 7:47 مساءً

موعد الصلاة في الإسكندرية اليوم الأربعاء 11 – 10 -2023

صلاة الفجر 5:32 صباحًا

صلاة الظهر 12:48 مساءً

صلاة العصر 4:06 مساءً

صلاة المغرب 6:35 مساءً

صلاة العشاء 7:53 مساءً

موعد الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأربعاء 11 – 10 -2023

صلاة الفجر 5:23 صباحًا

صلاة الظهر 12:38 مساءً

صلاة العصر 3:57 مساءً

صلاة المغرب 6:26 مساءً

صلاة العشاء 7:43 مساءً

موعد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأربعاء 11 – 10 -2023

وقت صلاة الفجر 5:15 صباحًا

وقت صلاة الظهر 12:30 مساءً

موعد صلاة العصر 3:50 مساءً

وقت صلاة المغرب 6:19 مساءً

وقت صلاة العشاء 7:35 مساءً

موعد الصلاة في أسوان اليوم الأربعاء 11 – 10 -2023

صلاة الفجر 5:22 صباحًا

صلاة الظهر 12:36 مساءً

صلاة العصر 57: 3 مساءً

صلاة المغرب 6:27 مساءً

صلاة العشاء 7:40 مساءً

موعد الصلاة في المنصورة الأربعاء 11- 10 -2023

صلاة الفجر 5:26 صباحًا

صلاة الظهر 12:42 مساءً

صلاة العصر 4:00 مساءً

صلاة المغرب 6:29 مساءً

صلاة العشاء 7:47 مساءً

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